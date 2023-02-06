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Учора росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені

Пошкоджені житлові будинки і крамниця.

Учора росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби, 5 лютого, окупанти біли по Курахівській, Мар’їнській, Сіверській, Торецькій та Лиманській громадах у Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Ракетних ударів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджено 7 будинків, у Курахівці – будинок і крамницю. Курахове потрапило під артобстріл – пошкоджено будинок. Також пошкоджено будинок у Красногорівці Мар'їнської громади, а на ранок під масований артобстріл потрапила Авдіївка”, – розповів голова ОВА.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко додав, що на Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Бахмуті. Житловий будинок пошкоджено у Дружбі Торецької громади.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському і Зарічному Лиманської громади. Люди не постраждали.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, протягом минулого тижня Росія продовжувала робити невеликі кроки вперед у своїй спробі оточити Бахмут у Донецькій області.

 

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