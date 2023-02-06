Окупанти обстріляли акваторію і населений пункт Очаківської громади Миколаївщини

Люди не постраждали.

Минулої доби і вночі 6 січня росіяни обстрілювали населений пункт і акваторію Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 5 лютого, о 12:01 та 16:04 та сьогодні вночі, 6 лютого, о 04:12 ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, – зазначив Кім.

Очільник ОВА додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, Миколаївщина регулярно опиняється під обстрілами армії окупантів. Так, протягом доби 4 січня, окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Було пошкоджено житловий будинок.