Зеленський оголосив про санкції проти атомної галузі Росії

"І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі".

Президент Володимир Зеленський оголосив про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

Про це він заявив у відеозверненні в неділю ввечері.

"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сенс таких кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.

"Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав", - наголосив Зеленський.

За його словами, "достатньо причин, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами".

Нагадаємо, 23 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії.