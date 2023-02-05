Вінниця з початку війни прийняла 46 тисяч переселенців, - мер

Згідно з даними Держстату, на початок 2022 року в місті проживало 369,7 тис. жителів.

Вінниця, населення якої на початок 2022 року Держстат оцінював у 369,7 тис., із початку повномасштабної агресії Росії проти України прийняла 46 тис. переселенців та 260 релокованих підприємств різного рівня.

Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Весь вінницький регіон прийняв близько 200 тис. при населенні 1,5 млн. Це не найбільша цифра порівняно з іншими регіонами", – сказав він на бізнес-форумі зі швидкого відновлення України в Люксембурзі.

За його оцінками, число вимушених переселенців перебуває приблизно в межах від 10% до 20% населення центральних регіонів України. Моргунов охарактеризував сьогодні Вінницю, як "опорне місто, яке працює на економіку і перемогу".

За його словами, першочерговими наразі є створення умов для роботи, забезпечення необхідної логістики, забезпечення енергетичної безпеки, тому необхідний комплексний підхід щодо залучення інвестицій.

Мерподякував Світовому банку, який працює з містом за проєктом модернізації систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Згідно з даними Держстату, на початок 2022 року в Вінниці проживало 369,7 тис. жителів, у Вінницькій області – 1 млн 509,5 тис., зокрема 789,6 тис. міського населення.

Нагадаємо, у Львівській області мешкає близько півмільйона внутрішніх переселенців, тобто це - кожен шостий мешканець області. Крім того, через область іде великий транзит українців до Європи та назад, додому – в Україну.