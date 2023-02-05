​Шольц заявив, що Путін не погрожував йому або Німеччині через постачання зброї Україні

Він відкинув побоювання з приводу того, що рішення надати Україні західні танки спровокує Кремль на нову ескалацію.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін ніколи не погрожував йому або Німеччині.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, пише "Європейська правда".

"Ні, Путін не погрожував мені або Німеччині. У наших телефонних розмовах дуже чітко простежуються наші дуже різні точки зору на війну в Україні", - сказав Шольц.

"Я дуже чітко дав зрозуміти Путіну, що Росія несе повну відповідальність за війну. Без жодної причини Росія вторглася до свого сусіда, щоб забрати частини України або всю країну. Ми не можемо просто прийняти це, тому що це фундаментально порушує європейський мирний порядок. Саме тому ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно, а також зброєю", - зазначив канцлер.

Шольц також відкинув побоювання з приводу того, що рішення Німеччини надати Україні західні танки і дозволити такі поставки іншим союзникам спровокує Кремль на нову ескалацію.

Раніше канцлер також заявив про консенсус з Україною не використовувати західну зброю по території Росії.

Нагадаємо, експрем'єр Великобританії Борис Джонсон у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу" розповів, що Путін лякав йому ракетним ударом у телефонній розмові напередодні вторгнення Росії до України. Путін заявив Джонсону, що удар "займе лише хвилину" після того, як британський премʼєр попередив російського президента, що велика війна проти українців стане "цілковитою катастрофою".