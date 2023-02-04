Проект передбачає будівництво огорожі на кордоні завдовжки 173 км. Перша ділянка протяжністю 85,8 км буде завершена до весни цього року, а друга протяжністю 63,9 км – до весни 2024 року.

Латвія за пів року збудувала на кордоні з Білоруссю 36 км паркану.

Про це повідомляє латвійський портал Delfi.

У рамках першої черги будівельних робіт на латвійсько-білоруському кордоні з серпня 2022 року до кінця січня цього року побудовано 36,1 км постійного огородження.

Були вирубані дерева на ділянці довжиною близько 82 км із передбачених у рамках першої черги 85,8 км. Загалом у цей час будівельні роботи ведуться на 75 із 82 км кордону, очищеного від дерев.

Зазначається, що у міру збільшення площі вирубки та завершення інфраструктурних робіт будівництво огорожі прискориться вп'ятеро - до 1 км на день.

Проект передбачає будівництво огорожі на кордоні завдовжки 173 км. Перша ділянка протяжністю 85,8 км буде завершена до весни цього року, а друга протяжністю 63,9 км – до весни 2024 року. Паралельно з реалізацією перших двох черг будівництва розробляється технічна специфікація для третьої черги.

Право на будівництво перших дев'яти пріоритетних ділянок постійного огородження на кордоні за підсумками цінового опитування отримала компанія Citrus Solutions, яка реалізує проект за 53,57 млн євро.

Право на будівництво наступних шести ділянок інфраструктури в рамках другої черги також одержала Citrus Solutions, а одну ділянку збудує ТОВ VIA. Витрати на реалізацію другої черги становитимуть 38,7 млн євро без ПДВ.

Як відомо, у 2021 році на латвійсько-білоруському кордоні спостерігався потік нелегальної міграції за політичної підтримки білоруського режиму.

Теж саме спостерігалося на кордонах Білорусі з Литвою і Польщею, які також почали будувати паркани від режиму Лукашенка.

Нагадаємо, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією на знак солідарності з Естонією.

11 січня естонське МЗС поінформувало російського посла про рішення, відповідно до якого РФ повинна до 1 лютого 2023 року скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні до 8 дипломатів і 15 відряджених адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників.