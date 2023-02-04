Також евакуювали літню жінку, яка нещодавно втратила чоловіка.

Поліцейські вивезли з Авдіївки у Донецькій області родину з 5-річною дівчинкою, яка жила поруч з лінією фронту.

Про це повідомляє Покровське районне управління ГУ НП в Донецькій області.

Сім’я з маленькою дитиною мешкала неподалік промзони, де вибухи не вщухають ні на мить. Крім того, правоохоронці евакуювали літню жінку, яка нещодавно втратила чоловіка.

Росіяни безперервно б’ють по Авдіївці. В місті не залишилося жодного вцілілого будинку, відсутні водопостачання, світло, газ, опалення. До повномасштабного вторгнення в Авдіївці проживали 32 тисячі людей. Зараз - близько двох тисяч, зокрема 52 дитини.

Нагадаємо, що за минулу добу, 3 лютого, від російських обстрілів загинули двоє жителів Донеччини.