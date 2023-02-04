Уряд вирішив впровадити систему Delta в Силах оборони

За поданням міністра оборони Олексія Резнікова уряд ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони.

Відповідну постанову ухвалено 4 лютого на засіданні Кабінету міністрів, повідомила пресслужба Міноборони.

"Delta - це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони", - наголошується в повідомленні.

Центр інновацій додає новий функціонал до платформи, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом, наголосили військові.

"Крім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Delta в "хмарі" за межами України. Це дасть змогу захистити систему від ракетних і кібератак ворога", - поінформували у відомстві.

Зазначимо, що Delta — національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України та Сили безпеки і оборони; побудована за стандартами НАТО, що уможливлює ведення мережево-центричної війни.

Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень. Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

Нагадаємо, що у 2022 році Служба безпеки нейтралізувала сотні російських кібератак на об’єкти енергетики України, з яких майже 30 могли стати надкритичними.