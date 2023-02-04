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Резніков: Незабаром будемо вітати в Україні Leopards, Challengers and Abrams

"Їх дуже багато", - зауважив міністр оборони.

Резніков: Незабаром будемо вітати в Україні Leopards, Challengers and Abrams
Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував появу в Україні великої кількості танків від західних партнерів.

Як ідеться в дописі Резнікова у твітері, "танкова коаліція" за Україну "народилася і активно розвивається".

"Незабаром ми з радістю будемо вітати Leopards, Challengers and Abrams на українській землі. Їх дуже багато", - написав міністр.

Нагадаємо, 3 лютого Олексій Резніков та його польський колега Маріуш Блащак провели в Києві онлайн-зустріч із профільними міністрами країн "танкової коаліції".

За словами глави Міноборони, Україна використовуватиме основні бойові танки союзників для контрнаступу проти російських окупаційних військ.

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