У Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід

Піт Рід був ветераном морської піхоти США і тривалий час займався волонтерською діяльністю.

Під час надання допомоги мирним жителям у Бахмуті Донецької області був убитий американський волонтер Піт Рід.

Про це повідомляє CNN.

33-річний Піт Рід, ветеран морської піхоти США, обіймав посаду президента правління організації GRM протягом 4 років.

Також Рід очолював медичні бригади під час битви за Мосул в Іраку. Там він брав участь у порятунку 10 тисяч осіб.

У січні він пішов із GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні.

Представник Державного департаменту США підтвердив "недавню смерть громадянина США в Україні", коли його попросили прокоментувати.

Нагадаємо, раніше міністерство закордонних справ Великобританії підтвердило смерть на сході України двох британських волонтерів.