У Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід

Під час надання допомоги мирним жителям у Бахмуті Донецької області був убитий американський волонтер Піт Рід.
Про це повідомляє CNN.
33-річний Піт Рід, ветеран морської піхоти США, обіймав посаду президента правління організації GRM протягом 4 років.
Також Рід очолював медичні бригади під час битви за Мосул в Іраку. Там він брав участь у порятунку 10 тисяч осіб.
У січні він пішов із GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні.
Представник Державного департаменту США підтвердив "недавню смерть громадянина США в Україні", коли його попросили прокоментувати.
Нагадаємо, раніше міністерство закордонних справ Великобританії підтвердило смерть на сході України двох британських волонтерів.