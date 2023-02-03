Секретаря Кіровоградської єпархії УПЦ МП відправили під цілодобовий домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 лютого секретарю Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) Роману Кондратюку, якого підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє "Суспільне. Кропивницький".

Його підозрюють у розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

Прокурорка Ганна Мельникова просила домашній арешт, бо підозрюваний може переховуватись від суду і впливати на свідків. Мотивом цього вона назвала можливий вирок суду у разі доведення вини - арешт на три роки.

Адвокат Сергій Галушко відповів, що його підзахисний сприяє слідству і не переховується, він є єдиним годувальником дружини, яка перебуває у декретній відпустці, та двох дітей. Сім'я винаймає квартиру. Раніше Кондратюк судимий не був, погано почувається останній місяць та має направлення від лікаря на госпіталізацію. Адвокат просив суд "проявити милосердя і призначити запобіжним заходом особисте зобов'язання".

Підозрюваний Кондратюк сказав, що свою вину визнає.

"Посада секретаря єпархії зобов’язує мене бути на зв’язку з батюшками і на когось впливати я не збирають. Навпаки - намагаюсь робити все для того, щоб слідство проводилось належним чином і повністю визнаю провину, яку мені вміняють", - зазначив він.

Наразі рішення суду адвокат із підозрюваним коментувати відмовились. Проте, щоби подати апеляцію, вони мають п’ять днів.

Нагадаємо, релігієзнавча експертиза дійшла висновку, що Українська православна церква (УПЦ) продовжує зберігати церковно-канонічний звʼязок з Російською православною церквою.

Під час повномасштабного нападу Росії на Україну слідчі СБУ неодноразово виявляли в духівних УПЦ (МП) проросійські агітки, що виправдовували війну. У деяких церковних діячів також познаходили російські паспорти.