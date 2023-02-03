В Україну прибули вантажівки-позашляховики для ЗСУ

У межах допомоги Європейського фонду миру в Україну прибули вантажівки-позашляховики.
Про це у своєму твітері написав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Серед наданої допомоги:
- 13 нових вантажівок для транспортування військових;
- 94 вантажівки;
- 50 машин "швидкої".
"І буде більше. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Боррель.
Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу погодила 12 грудня рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 2 млрд євро.