Рашисти втратили в тім бою 9 осіб, ще 20 було поранено.

Українські прикордонники розповіли, як відбили штурм росіян під Бахмутом.

Як ідеться в повідомленні Держприкордонслужби, 2 лютого рашисти здійснили прорвати лінію оборони прикордонного підрозділу в передмісті Бахмута.

"На початку бою переважаючі сили росіян вклинились в захисний рубіж та намагались виявити наші позиції з дрона. Повітряного шпигуна охоронці кордону збили зі стрілецької зброї. Наші бійці здійснили маневр під прикриттям мінометів. Ворожа піхота розсіялась по навколишнім спорудам. Вибивати противника довелося гранатами, вогнем з автоматів й групової зброї", - розповіли військові.

У ближньому бою вдалося витіснити ворожі сили й ті відступили.

Рашисти втратили 9 осіб вбитими й орієнтовно 20 пораненими.

Нагадаємо, 3 лютого нацгвардійці знищили ворожий літак Су-25 в районі Бахмута.

Крім цього, воїни Національної гвардії та ЗСУ ліквідували під Бахмутом штурмовиків-"вагнерівців".