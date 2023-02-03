Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
МВС розпочало формування штурмових бригад “Гвардія наступу”
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
Іспит складено: Чехія покидає пропутінську вісь у Східній Європі. Словаччині підготуватися
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники розповіли, як відбили штурм росіян під Бахмутом

Рашисти втратили в тім бою 9 осіб, ще 20 було поранено.

Прикордонники розповіли, як відбили штурм росіян під Бахмутом
Фото: Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники розповіли, як відбили штурм росіян під Бахмутом.

Як ідеться в повідомленні Держприкордонслужби, 2 лютого рашисти здійснили прорвати лінію оборони прикордонного підрозділу в передмісті Бахмута.

"На початку бою переважаючі сили росіян вклинились в захисний рубіж та намагались виявити наші позиції з дрона. Повітряного шпигуна охоронці кордону збили зі стрілецької зброї. Наші бійці здійснили маневр під прикриттям мінометів. Ворожа піхота розсіялась по навколишнім спорудам. Вибивати противника довелося гранатами, вогнем з автоматів й групової зброї", - розповіли військові.

У ближньому бою вдалося витіснити ворожі сили й ті відступили. 

Рашисти втратили 9 осіб вбитими й орієнтовно 20 пораненими.

Нагадаємо, 3 лютого нацгвардійці знищили ворожий літак Су-25 в районі Бахмута.

Крім цього, воїни Національної гвардії та ЗСУ ліквідували під Бахмутом штурмовиків-"вагнерівців".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також