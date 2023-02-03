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Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над покаранням Росії за злочин агресії

Зараз у складі цієї групи, крім самої України та Фінляндії, 19 країн і зовнішньополітична служба ЄС. 

Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над покаранням Росії за злочин агресії
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Фінляндія приєдналася до так званої ключової групи - "core group", що працює над створенням Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 

Про це повідомляє “Європейська правда”. 

"2 лютого 2023 року Фінляндія приєдналася до групи, створеної задля підтримки України у забезпеченні відповідальності Росії за її злочин агресії", - повідомили в МЗС Фінляндії. 

У відомстві нагадали, що зараз у її складі, крім самої України та Фінляндії, 19 країн і зовнішньополітична служба ЄС. 

"Підтримка й посилення заснованого на правилах світового порядку - один з пріоритетів зовнішньої політики Фінляндії. Вторгнення Росії в Україну - це кричуще порушення Хартії ООН… Воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії - найсерйозніші міжнародні злочини, що впливають на усю міжнародну спільноту та створюють загрозу для глобального миру і безпеки", - наголосили в МЗС. 

У відомстві зазначили, що воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Україні, вже масштабно розслідуються всередині країни та по всьому світу і Фінляндія підтримує як розслідування Міжнародного кримінального суду, так і українських фахівців. 

"(Але) відповідальність Росії за протиправне вторгнення в Україну та його наслідки буде неповною, якщо залишити поза фокусом злочин агресії. Фінляндія хоче допомогти Україні знайти найбільш ефективні способи притягнути винних до відповідальності", - зазначив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. 

У комюніке нагадали також, що винними у злочині агресії можуть бути лише особи, які за своєю посадою і становищем здійснюють контроль та можуть керувати політикою чи воєнними діями певної держави.

Нагадаємо, 19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

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