Російському блогеру-пропагандисту Пєгову оголошено про підозру

В Україні заочно оголошено про підозру російському блогеру-пропагандисту, який створює пропагандистські матеріали на воєнну тематику в YouTube для проєкту окупантів WarGonzo та у проросійському Telegram-каналі .

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Ім'я підозрюваного не називають, але відомо, що засновник пропагандистського проєкту WarGonzo - Семен Пєгов.

Він підозрюється в виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників. Санкція цієї статті передбачає до п'яти років обмеження чи позбавлення волі.

Підозрюваний є куратором кількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні. Він також неодноразово незаконно в'їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив "робочі зустрічі" та брав інтерв'ю у ватажків терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" та інших окупантів.

В Офісі генпрокурора зазначили, що в мережі є матеріали про отримання Пєговим держнагород на найвищому політично-воєнному рівні РФ, у тому числі особисто від Володимира Путіна.

Нагадаємо, в 2018 році Пєгова побили під час прямого включення з тимчасово окупованого Донецька.