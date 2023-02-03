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Берлін розмірковує над передачею Україні десятків танків Leopard 1 з промислових складів, - ЗМІ

Офіційний дозвіл ще не був наданий.

Берлін розмірковує над передачею Україні десятків танків Leopard 1 з промислових складів, - ЗМІ
Leopard 1
Фото: Wikipedia

Німецький уряд планує схвалити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1 безпосередньо зі складів виробника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ.

За інформацією з урядових кіл, офіційного дозволу ще не було надано.

Зазначається, що компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть підготувати десятки танків Leopard 1 і могли б поставити їх в Україну для боротьби з Росією. Однак, згідно з повідомленням, поки що існують проблеми із закупівлею боєприпасів.

Бразильська газета Folha de S. Paulo повідомила минулого тижня, що Бразилія відхилила німецький запит на продаж танкових боєприпасів. Кажуть, що йшлося про боєприпаси для танків Leopard. Окрім зенітних танків Gepard, Бразилія також має на озброєнні основні бойові танки Leopard 1 німецького виробництва.

Минулого тижня федеральний уряд вже прийняв рішення про передачу Україні 14 бойових танків Leopard зі складів Бундесверу. Крім того, він дозволив іншим країнам постачати такі танки німецького виробництва. За даними Rheinmetall, компанія може поставити загалом 139 танків Leopard типу 1 і 2. Про це минулого тижня повідомив представник компанії в інтерв'ю редакційній мережі "Німецька хвиля".

Трохи менше ніж за рік компанія може поставити 22 бойові танки Leopard 2 з власних запасів. Проте неясно, коли будуть готові ще 88 машин Leopard 1 з цієї групи озброєнь. 29 танків федерального уряду, які призначені для схеми кільцевого обміну, мають бути готові навесні.

Нагадаємо, Німеччина хоче викупити у Катару 15 установок Gepard і боєприпаси до них для передачі Україні. Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але в Україні залишилося до них лише близько 30 тисяч снарядів.

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