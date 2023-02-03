Ситуація в енергосистемі покращується: зменшується дефіцит електричної потужності

Очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5% від потреби.

Станом на п’ятницю, 3 січня, ситуація в енергосистемі покращується, відповідно і зменшується дефіцит електричної потужності.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство енергетики України.

“У п’ятницю, 3 лютого 2023 року, завдяки вжитим заходам, а також метрологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись. Так, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5% від потреби”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація із знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях.

Обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК “Укренерго” шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють упродовж доби. Кожний ОСР у межах доведеного ліміту у своїй області складає графіки погодинних відключень та інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, станом на вчора споживання електроенергії в Україні зменшилось, генерація покривала близько 80% потреб.