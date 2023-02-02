Імпорт електроенергії з Європи може закрити до 40-50% дефіциту в Україні, - глава Укренерго

Він зазначив, що хоча електроенергія з Європи дорожча, ніж українська, але "багато українських промислових споживачів готові платити цю вищу ціну".

Імпорт електроенергії з Європи може закрити до 40-50% дефіциту, який зараз є в енергосистемі України.

Про це в етері телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, нині імпорт електроенергії набирає обертів. Україна для цього має значну технічну можливість, але існує певне обмеження з боку європейської сторони.

"Є певне обмеження з європейської сторони на імпорт, і воно пов’язане з тим, що європейці хочуть збільшувати імпорт поступово, щоб він не створював технічних проблем для їхньої енергосистеми. Ми зараз боремося за те, щоб це збільшення відбувалось якомога швидше і якомога більшими кроками. За нашими оцінками цей ліміт, який сьогодні доведений європейцями сукупно для України і Молдови, можна збільшити принаймні у 2-2,5 рази", - сказав Кудрицький.

Він зазначив, що хоча електроенергія з Європи дорожча, ніж українська, але "багато українських промислових споживачів готові платити цю вищу ціну".

Нагадаємо, у ДТЕК заявили, що в січні почали імпортувати електроенергію з Європи. Поточна потужність на передачу електроенергії дозволяє імпортувати орієнтовно 500 млн кВт-год електроенергії на місяць.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що промисловим споживачам, які імпортують електроенергію з ЄС, забезпечать безперервне електропостачання.