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БЕБ повідомило про підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК з групи Ferrexpo

У Бюро підозрюють, що видача офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями дозволила уникнути сплати податків на суму майже 2 млрд гривень.

БЕБ повідомило про підозру топ-менеджеру Полтавського ГЗК з групи Ferrexpo
Фото: Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Детективами Бюро економічної безпеки України повідомлено про підозру головному бухгалтеру ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Підприємство входить до складу групи компаній Ferrexpo, якою, як зазначають у БЕБ, володіє мільярдер із так званого батальйону “Монако” (Костянтин Жеваго).

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

“У 2018-2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. Крім того, з вересня 2018 до грудня 2021 року через незаконні дії бухгалтера підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами”, - йдеться в повідомленні.

Проведена під час досудового розслідування комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить майже 2 млрд грн.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше БЕБ повідомило, що перший заступник керівника "Укртатнафти" не сплатив 605 млн грн податків. Наразі розслідуються інші епізоди злочинної діяльності службовців підприємств нафтопереробної галузі.

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