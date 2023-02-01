Перший заступник керівника "Укртатнафти" не сплатив 605 млн грн податків, - БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру виконувачу обов’язків першого заступника голови правління нафтопереробної компанії.

Про це повідомляє пресцентр БЕБ.

Понад 43% активів цієї компанії належить державі. Службова особа підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, йому обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн.

Слідством встановлено, що службові особи підприємства, у січні 2022 року задекларували до сплати нафтопереробним підприємством акцизний податок з терміном сплати 02.03.2022 р. Проте умисно не перерахували 605,9 млн грн податку до державного бюджету.

Наразі тривають санкціоновані обшуки за адресами зберігання паливо-мастильних матеріалів нафтопереробної компанії, розслідуються інші епізоди злочинної діяльності службових осіб цього та інших підприємств нафтопереробної галузі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, БЕБ та СБУ викрили схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».

Генпрокурор Костін повідомив, що в.о. першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.