​ВАКС призначив до розгляду справу про незаконне заволодіння квартирами Нацгвардії

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила до розгляду по суті справу про незаконне заволодіння квартирами Національної гвардії України.

Про це повідомляє пресслужба Антикорупційної прокуратури.

Серед фігурантів справи - колишній президент "Укрбуду" та екснардеп Максим Микитась, а також шестеро осіб, зокрема колишній командувач НГУ Юрій Аллеров. Їх підозрюють у завданні збитків на понад 81 мільйон гривень.

Засідання з розгляду справи по суті призначили на 6 лютого.

Нагадаємо, за інформацією САП, після укладення між МВС України та будівельною компанією договору проєктування та будівництва житлового будинку на території Печерського району Києва, який згодом був розбудований у житловий комплекс "Аристократ", група осіб за попередньою змовою вирішила укласти додаткові угоди для обміну нерухомого майна в ЖК "Аристократ" на нерухоме майно в ЖК "Оберіг" з метою заволодіння частиною вказаного майна під час обміну.

Торік у січні захист кількох обвинувачених у справі щодо ймовірних махінацій із закупівлями квартир для Національної гвардії України двічі оголосив відвід суддям Вищого антикорупційного суду.