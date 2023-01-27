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​ВАКС призначив до розгляду справу про незаконне заволодіння квартирами Нацгвардії

Серед обвинувачених - семеро осіб, зокрема, екскомандувач НГУ та колишній високопосадовець ЗСУ.

​ВАКС призначив до розгляду справу про незаконне заволодіння квартирами Нацгвардії
Фото: Lb.ua

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила до розгляду по суті справу про незаконне заволодіння квартирами Національної гвардії України.

Про це повідомляє пресслужба Антикорупційної прокуратури.

Серед фігурантів справи - колишній президент "Укрбуду" та екснардеп Максим Микитась, а також шестеро осіб, зокрема колишній командувач НГУ Юрій Аллеров. Їх підозрюють у завданні збитків на понад 81 мільйон гривень. 

Засідання з розгляду справи по суті призначили на 6 лютого.

Нагадаємо, за інформацією САП, після укладення між МВС України та будівельною компанією договору проєктування та будівництва житлового будинку на території Печерського району Києва, який згодом був розбудований у житловий комплекс "Аристократ", група осіб за попередньою змовою вирішила укласти додаткові угоди для обміну нерухомого майна в ЖК "Аристократ" на нерухоме майно в ЖК "Оберіг" з метою заволодіння частиною вказаного майна під час обміну.

Торік у січні захист кількох обвинувачених у справі щодо ймовірних махінацій із закупівлями квартир для Національної гвардії України двічі оголосив відвід суддям Вищого антикорупційного суду.

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