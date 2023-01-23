В окупованому Криму суд продовжив арешт офіцеру ВМСУ Олексію Кисельову

Кисельов повідомив, що був змушений підписати усі документи, які йому підсовували співробітники ФСБ, аби вони перестали його катувати.

Джанкойський суд тимчасово окупованого Криму продовжив на два місяці арешт колишньому капітанові корабля "Славутич" Військово-морських сил України Олексію Кисельову, повідомляє "Кримський процес".

Кисельова звинувачують у тому, що він був учасником добровольчого кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана. Офіцеру продовжили решт до 18 березня.

На засіданні 23 січня суд дослідив відеоінтерв'ю про "морську блокаду" від "засекреченого свідка" під псевдонімом Петров. Захист Кисельова, переглянувши відео, звернув увагу суду на очевидні розбіжності свідчень, які дав "засекречений свідок" під псевдонімом та в інтерв'ю під своїм прізвищем. До того ж, низка висловлювань "свідка" неправдиві і їх спростовують свідчення свідка сторони обвинувачення Сергія Гудима.

На засідання арештований український офіцер повідомив, що був змушений підписати усі документи, які йому підсовували співробітники ФСБ, аби вони перестали його катувати.

Суд задовольнив клопотання захисту про витребування інформації, яка містить результати процесуальної перевірки дій співробітників ФСБ у слідчого та у військовій прокуратурі.

Наступне засідання відбудеться 26 січня.

Видання повідомляє, що Олексія Кисельова викрали в Генічеську торік 22 липня невідомі у чорній уніформі. У листопаді під час судового засідання офіцер ВМСУ дав свідчення, що тривалий час його зазнавав тортур. Тоді його перевезли до Криму і висунули підозру в тому, що він є керівником "морської блокади" Криму, про яку в 2015 році заявляв організатор добровольчого батальйону ім. Номана Челедіджихана Ленур Іслямов.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна влада в Криму засудила українську блогерку Ірину Данилович до 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму та штрафу у розмірі 50 тисяч рублів.

Тим часом у Сімферополі відкрили новий слідчий ізолятор для українців та кримських татар.