Підозрюваного у хабарництві Лозинського звільнили з посади заступника міністра

Підозрюваного у хабарництві Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив у Facebook віце-прем’єр з відновлення України Олександр Кубраков.

"Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - написав Кубраков.

Зазначимо, що сьогодні відбулося позачергове засідання уряду, під час якого і було ухвалено рішення про звільнення Лозинського.

"Уряд ухвалив проект розпорядження про звільнення Лозинського Василя Мироновича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в повідомленні Урядового порталу.

Нагадаємо, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Лозинського звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. У міністерстві зазначили, що Лозинського буде звільнено із займаної посади.

Вночі 22 січня детективи НАБУ затримали одного з учасників злочинного угруповання у цій справі, який намагався виїхати з України.