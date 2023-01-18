У Дніпрі судитимуть злочинну групу за продаж гуманітарних бронежилетів. Про це повідомили у Національній поліції України.
Правоохоронці встановили, що бронежилети 4-го класу захисту іноземного виробництва під виглядом гуманітарної допомоги безоплатно передали благодійному фонду. Надалі бронежилети повинні були отримати військовослужбовці ЗСУ.
Однак троє волонтерів фонду вирішили заробити та почали підшукувати канали збуту.
Потім затриманому та двом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.
За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги може загрожувати від п’яти до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці викрили на Дніпропетровщині 34-річного директора місцевого благодійного фонду в організації схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.