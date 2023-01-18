Одного з підозрюваних затримали торік у червні.

У Дніпрі судитимуть злочинну групу за продаж гуманітарних бронежилетів. Про це повідомили у Національній поліції України.

Правоохоронці встановили, що бронежилети 4-го класу захисту іноземного виробництва під виглядом гуманітарної допомоги безоплатно передали благодійному фонду. Надалі бронежилети повинні були отримати військовослужбовці ЗСУ.

Однак троє волонтерів фонду вирішили заробити та почали підшукувати канали збуту.

Фото: Національна поліція

У червні 2022 року правоохоронці затримали одного з фігурантів під час спроби продати партію гуманітарної військової амуніції. В автомобілі виявили 16 бронежилетів та 520 тисяч гривень.

Потім затриманому та двом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням з Дніпропетровською обласною прокуратурою стосовно трьох учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.

За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги може загрожувати від п’яти до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на Дніпропетровщині 34-річного директора місцевого благодійного фонду в організації схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.