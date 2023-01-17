Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно міністра транспорту РФ

Прокурори Департаменту протидії злочинам Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно міністра транспорту Росії Віталія Савельєва.
Про це повідомили в ОГП.
Йому інкриміновано пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 332 КК України).
Під час досудового розслідування встановлено, що міністр транспорту РФ сприяв у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захопленні райони.
У рамках кримінального провадження задокументовано перекидання російських танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти і автоцистерн із сотнями тон пально-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники СБУ.
Нагадаємо, СБУ відкрила справу стосовно депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який воював на Донбасі.