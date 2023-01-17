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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно міністра транспорту РФ

Він сприяв переміщенню особового складу та бронетехніки, задіяної для вторгнення в Україну.

Прокурори Департаменту протидії злочинам Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно міністра транспорту Росії Віталія Савельєва.

Про це повідомили в ОГП.

Йому інкриміновано пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 332 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що міністр транспорту РФ сприяв у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захопленні райони. 

Фото: Офіс генпрокурора
Переправлення ворожих колон здійснювали зокрема залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.

У рамках кримінального провадження задокументовано перекидання російських танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти і автоцистерн із сотнями тон пально-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники СБУ.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу стосовно депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який воював на Донбасі.

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