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На Черкащині через суд спробують повернути 65 га лісів, які приватизував ексвисокопосадовець

Оціночна вартість масивів становить орієнтовно 470 млн грн.

На Черкащині через суд спробують повернути 65 га лісів, які приватизував ексвисокопосадовець

Черкаська обласна прокуратура звернулася до суду, аби повернути з приватної власності 65 лісів на Канівщині.

Як повідомили в пресслужбі установи, оціночна вартість масивів становить орієнтовно 470 млн грн.

Справа тривалий час перебуває в судах. Спершу було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом протиправного надання громадянам під виглядом земель сільськогосподарського призначення земель лісового фонду у колишньому Канівському районі. 

"Після вибуття з володіння держави Канівські ліси одномоментно стали власністю одного з колишніх високопосадовців, який в різні періоди обіймав посади керівника Державної митної служби України, міністра та інші, а також його дружини", - розповіли в прокуратурі.

Наприкінці 2022 року Верховний Суд залишив у силі рішення Черкаського апеляційного суду за позовом прокурора про визнання незаконним розпорядження Канівської райдержадміністрації про надання цих земель у приватну власність.

Тепер прокуратура скерувала до суду позовну заяву про повернення державі 16 земельних ділянок лісового фонду.

Суд відкрив провадження та заборонив відповідачам вчиняти будь-які дії щодо подальшого відчуження спірних земель до завершення спору.

Нагадаємо, у 2021 році Кабмін дозволив віддати 16 га лісу в Житомирській області монастирю УПЦ МП.

У Вінницькій області судитимуть посадовців лісгоспу, яких викрили на махінаціях з лісодеревиною на понад 32 млн грн.

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