На Черкащині через суд спробують повернути 65 га лісів, які приватизував ексвисокопосадовець

Черкаська обласна прокуратура звернулася до суду, аби повернути з приватної власності 65 лісів на Канівщині.

Як повідомили в пресслужбі установи, оціночна вартість масивів становить орієнтовно 470 млн грн.

Справа тривалий час перебуває в судах. Спершу було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом протиправного надання громадянам під виглядом земель сільськогосподарського призначення земель лісового фонду у колишньому Канівському районі.

"Після вибуття з володіння держави Канівські ліси одномоментно стали власністю одного з колишніх високопосадовців, який в різні періоди обіймав посади керівника Державної митної служби України, міністра та інші, а також його дружини", - розповіли в прокуратурі.

Наприкінці 2022 року Верховний Суд залишив у силі рішення Черкаського апеляційного суду за позовом прокурора про визнання незаконним розпорядження Канівської райдержадміністрації про надання цих земель у приватну власність.

Тепер прокуратура скерувала до суду позовну заяву про повернення державі 16 земельних ділянок лісового фонду.

Суд відкрив провадження та заборонив відповідачам вчиняти будь-які дії щодо подальшого відчуження спірних земель до завершення спору.

Нагадаємо, у 2021 році Кабмін дозволив віддати 16 га лісу в Житомирській області монастирю УПЦ МП.

У Вінницькій області судитимуть посадовців лісгоспу, яких викрили на махінаціях з лісодеревиною на понад 32 млн грн.