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​Закарпатська обласна прокуратура отримала нового керівника

На цю посаду призначили Анатолія Ковальчука.

​Закарпатська обласна прокуратура отримала нового керівника
Фото: Офіс Генпрокурора України

4 січня колективу Закарпатської обласної прокуратури представили нового керівника.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, на посаду призначили Анатолія Ковальчука.

Раніше він обіймав посади (зокрема, керівні) в органах прокуратури Полтавської, Рівненької, Вінницької та Чернівецької областей.

До нинішнього призначення був начальником одного з відділів департаменту ОГП з нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.

Нагадаємо, напередодні Генпрокурор Андрій Костін представив нового керівника колективу Київської обласної прокуратури. Ним став Максим Крим.

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