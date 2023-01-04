​Закарпатська обласна прокуратура отримала нового керівника

На цю посаду призначили Анатолія Ковальчука.

4 січня колективу Закарпатської обласної прокуратури представили нового керівника.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора України, на посаду призначили Анатолія Ковальчука.

Раніше він обіймав посади (зокрема, керівні) в органах прокуратури Полтавської, Рівненької, Вінницької та Чернівецької областей.

До нинішнього призначення був начальником одного з відділів департаменту ОГП з нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.

Нагадаємо, напередодні Генпрокурор Андрій Костін представив нового керівника колективу Київської обласної прокуратури. Ним став Максим Крим.