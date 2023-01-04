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На Львівщині затримали водіїв, які везли товари з Росії вартістю 40 млн грн

Загалом вилучено понад 2000 одиниць продукції.

На Львівщині затримали водіїв, які везли товари з Росії вартістю 40 млн грн

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області у співпраці із колегами з ЄС, викрили групу осіб, які підозрюються в організації ввезення великої кількості незадекларованого товару.

Про це повідомляє пресцентр Бюро економічної безпеки.

Співробітники БЕБ виявили та затримали водіїв транспортних засобів, які нелегально завезли товари в Україну. В ході обшуку одного з транспортних засобів вилучено побутову техніку, імпортером яких є РФ.

За результатами невідкладних обшуків вантажних автомобілів з причепами виявлено різну побутову техніку та товари широкого вжитку. Загалом вилучено понад 2000 одиниць продукції орієнтовною вартістю близько 40 млн грн.

В автомобілях також виявлено документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту сусідньої держави. При перетині митного кордону України, декларування товарів та сплата митних платежів не здійснювалося.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на товари, вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних осіб. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна, до якої причетні понад 10 високопосадовців митниці.

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