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Уродженець Донеччини з громадянством РФ організував постачання в в Україну заборонених пігулок

Вилучено "товару" на 10 млн грн.

Уродженець Донеччини з громадянством РФ організував постачання в в Україну заборонених пігулок
Фото: Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора повідомили про перекриття канал постачання в Україну заборонених пігулок. Загалом вилучено “товару” на 10 млн грн”.

Cлідство встановило, що члени організованої групи рекламували свій товар на власних вебсайтах та телеграм-каналах. Серед їх клієнтів були “утримувачі” метамфетамінових нарколабораторій.

Організував незаконний “бізнес” уродженець Донеччини, який отримав громадянство РФ і наразі мешкає в м. Ростов-на-Дону. Він створив три онлайн платформи, де пропонував до продажу препарати із вмістом псевдоефедрину – препарату, з якого виготовляється метамфетаін. 

Фото: Офіс генпрокурора
До злочинної діяльності він залучив ще двох чоловіків. Один з них займався ввезенням заборонених препаратів на територію України, фасував та відправляв їх через різні сервіси поштових відправлень до столиці. Інший – виконував роль кур’єра, отримував «товар», фасував та розсилав замовникам. 

Отримані кошти надалі виводилися організатором через банківські сервіси до держави-агресора.

У межах досудового розслідування проведено обшуки. Вилучено понад 365 тисяч псевдоефедринових пігулок, заборонених до продажу на території України, мобільні телефони, банківські картки, долари США та російські рублі. 

Фото: Офіс генпрокурора
Орієнтовна вартість вилучених пігулок за цінами «чорного» ринку перевищує 10 млн грн.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України та Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, на Київщині зловмисники підробляли і збували ліки від раку та гепатиту В. Їх затримали, вартість фальсифікату становила майже 62 млн грн.

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