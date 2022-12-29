В Офісі генпрокурора повідомили про перекриття канал постачання в Україну заборонених пігулок. Загалом вилучено “товару” на 10 млн грн”.
Cлідство встановило, що члени організованої групи рекламували свій товар на власних вебсайтах та телеграм-каналах. Серед їх клієнтів були “утримувачі” метамфетамінових нарколабораторій.
Організував незаконний “бізнес” уродженець Донеччини, який отримав громадянство РФ і наразі мешкає в м. Ростов-на-Дону. Він створив три онлайн платформи, де пропонував до продажу препарати із вмістом псевдоефедрину – препарату, з якого виготовляється метамфетаін.
Отримані кошти надалі виводилися організатором через банківські сервіси до держави-агресора.
У межах досудового розслідування проведено обшуки. Вилучено понад 365 тисяч псевдоефедринових пігулок, заборонених до продажу на території України, мобільні телефони, банківські картки, долари США та російські рублі.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Нагадаємо, на Київщині зловмисники підробляли і збували ліки від раку та гепатиту В. Їх затримали, вартість фальсифікату становила майже 62 млн грн.