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Нацполіція відкрила понад 53 тисяч проваджень через вчинення злочинів військовими РФ

Майже 80% з них відкрили за через порушення окупантами законів та звичаїв війни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Національна поліція розпочала 53 190 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів російськими військовими та їхніми пособниками на території України.

Про це повідомили у Нацполіції.

З них 41 614 відкрили за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

9 162 розпочато за ст. 110 Кримінального кодексу України – псягання на територіальну цілісність і недоторканність України і 2 226 за ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність.

103 проваджено відкрито за підозрою у державній зраді та 37 – у диверсії.

Нагадаємо, органи прокуратури відкрили 5079 кримінальних проваджень за фактами катувань та іншого нелюдського поводження російських військових в Україні

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