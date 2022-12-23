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На Харківщині засудили до 4,5 років тюрми псевдоволонтера

Зловмисник отримав від людей понад 50 тисяч гривен.

На Харківщині засудили до 4,5 років тюрми псевдоволонтера
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині суд визнав винним у шахрайстві псевдоволонтера.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Житель міста Лозова упродовж квітня розміщував оголошення на сайті про збір коштів для придбання обладнання військовослужбовцям ЗСУ. При цьому кошти планував використати у свої цілях.

"Правоохоронці встановили 54 епізоди незаконної діяльності "волонтера". На свій рахунок чоловік отримав від небайдужих людей понад 50 тисяч гривень", - розповіли в прокуратурі.

Суд визнав винним 29-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України) і призначив покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті повідомили про підозру "волонтеру", який привласнив понад 1 млн грн на підтримку ЗСУ. А на Житомирщині викрили псевдоволонтера, який підпільно виготовляв і продавав неякісні бронежилети.

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