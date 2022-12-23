​Перед судом постане нардеп, який не задекларував житло на Печерську

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням нардепа, який не задекларував житло на Печерську.

Як повідомили в НАБУ, народний обранець вніс недостовірні дані в декларацію за 2020 рік.

"Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди. Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 млн грн", - зазначили в Бюро.

На початку грудня депутат отримав підозру. Йому інкримінують порушення за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Нагадаємо, НАБУ розшукує народного депутата України 9 скликання від ВО "Батьківщина" Михайла Волинця, якого підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік на майже 1,79 млн гривень.

Перед судом також постане депутатка від "Слуги Народу", яка не задекларувала нерухомість на 4,4 млн грн.