НАБУ оголосило у розшук колишнього депутата Михайла Волинця

Він підозрюється у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік.

НАБУ розшукує народного депутата України 9 скликання від ВО “Батьківщина” Михайла Волинця, якого підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік на майже 1,79 млн гривень.

Про це НАБУ повідомляє у Telegram.

Під час досудового розслідування було встановлено, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автівку людини, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання.

Також було незадеклароване фактичне користування позашляховиком 2019 р.в., власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість невідображених активів становить 1,79 млн гривень.

Дії Михайла Волинця кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України. НАБУ і САП повідомили йому про підозру 17 листопада. Розслідування розпочато за матеріалами програми журналістських розслідувань “Схеми”.

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук екснардепа Олександра Грановського.