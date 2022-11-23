Порошенко провів у США низку зустрічей у Держдепі, міністерстві оборони, з конгресменами, сенаторами та експертним середовищем

Альтернативи членству України в НАТО не існує. Про це заявив у Вашингтоні лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко. Він повідомив, що обговорив цю тему під час зустрічей у Держдепі, міністерстві оборони, з конгресменами, сенаторами та експертним середовищем США. Про це повідомляє пресслужба "ЄС". Порошенко зазначив, що невдовзі будуть гарні новини від нашого ключового союзника щодо фінансової підтримки та постачання зброї.

«Були зустрічі з урядовцями, в тому числі з керівництвом Державного департаменту США, міністерства оборони США, іншими урядовцями, конгресменами, сенаторами, неурядовими організаціями, де обговорювалося поглиблення співпраці між США і Україною», – повідомив Порошенко під час включення з Вашингтона.

«Дуже важливо почути, що в цій ситуації США з нами. Зараз має бути оголошений пакет фінансової підтримки, яка має відбутися ще цього року. Думаю, що впродовж декількох днів українці мають всі підстави чекати добрих новин щодо постачання зброї з міноборони», – сказав Порошенко під час включення зі столиці США.

За словами експрезидента, буде позиція і щодо зброї, і щодо забезпечення, і щодо розвідувального забезпечення, забезпечення дронами та іншими позиціями.

«Окремо проговорили допомогу Україні у зв’язку з атаками російських агресорів в тилу на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Перше – це закрити небо над об’єктами енергоструктури, друге – це забезпечити постачання трансформаторів, комплектуючих, запасних частин для відновлення енергопостачання. І там, де є проблеми з цим, забезпечити генератори для нормального рівня життя і роботи, доки не буде відновлення стабільне постійне енергопостачання», – повідомив експрезидент.

Також він зазначив важливість визнання терористичною організацією вагнерівців, які в Бахмуті атакують українські позиції.

«Щодо майбутнього членства України в НАТО також відбулися важливі дискусії. Ми доносимо, що альтернативи членству України в НАТО фізично не існує. І США, як і після 24 лютого, коли продемонстрували своє лідерство в світі, зараз мають зайняти відповідну позицію», – наголошує Петро Порошенко.

«Ми зміцнюємо нашу співпрацю, ми почули дуже обнадійливі сигнали щодо допомоги, а також щодо необхідності зміцнення демократії і підтримки процесу реформ, які вібуваються в Україні. Дуже важливо, щоб сім пунктів зобов’язань, які Україна взяла на себе, відколи декларує майбутнє членство в ЄС і початок переговорів, втілювалися в життя вже зараз», – вважає Порошенко.