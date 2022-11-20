Найкращий переговорник з Росією - ЗСУ, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі заявив, що найкращими, найефективнішими переговорниками з Путіним є Збройні сили України. Учасники Форуму зустріли ці слова оплесками, повідомляє пресслужба "ЄС".

Також Порошенко закликав не довіряти Путіну, який ніколи не дотримується міжнародних зобов’язань і договорів, а "розуміє тільки силу".

«Не вірте Путіну. Путін розуміє тільки одне – силу. Яким чином ми можемо досягти миру? Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це – Збройні сили України», – заявив Порошенко.

«Путін був проти виводу своїх військ з Київської області. Ми провели дуже успішні переговори – і викинули війська Путіна з Київської області. Також після цього – з Чернігівської області, з Сумської області. Після цього ми провели дуже успішний раунд переговорів і викинули путінські війська з Харківської області. А ще пізніше – з Херсонської області. 20% території через такі переговори були повернені в Україну. Які ще переговори ви шукаєте?», – зазначив Порошенко.

Він додав, що «українці – це той щит, який захищає світ від російської агресії і Путіна».