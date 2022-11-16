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Київ отримав нагороду "World Smart City Award Special Recognition" за додаток "Київ цифровий", - Кличко

Київ отримав визнання за здобутки в розвитку системи «розумного» муніципального управління.

Київ отримав нагороду "World Smart City Award Special Recognition" за додаток "Київ цифровий", - Кличко
Віталій Кличко
Фото: Віталій Кличко фейсбук

Київ отримав престижну нагороду «World Smart City Award Special Recognition» за впровадження онлайн-сервісів у систему муніципального управління, зокрема за стосунку «Київ цифровий». Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Київ отримав нагороду "World Smart City Award Special Recognition" за міський застосунок "Київ Цифровий". Нагородження відбулося на конгресі Smart City Expo в Барселоні. Це найбільша щорічна світова подія, де обговорюють досвід і досягнення в створенні «розумних» міст та відзначають найкращі інноваційні міста і проєкти», - заявив Кличко.

Він зазначив, що Київ отримав визнання за здобутки в розвитку системи «розумного» муніципального управління. Столицю України відзначили серед багатьох міст з різних країн світу.

«Незважаючи на всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн сервісами, для посилення  безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!» - наголосив Віталій Кличко.

За словами мера, нагорода прибуде до Києва вже незабаром.

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