Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу в Києві пошкоджено два будинки

Унаслідок учорашньої ракетної атаки Росії в Києві пошкоджено два будинки, загинула одна людина – літня жінка.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Під’їзд пʼятиповерхового будинку отримав значні ушкодження. Людей з нього евакуювали і відселили, частина з них виявила бажання пожити поки у родичів чи знайомих.

Кличко повідомив, що "комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла".

Нагадаємо, що уламки ракет пошкодили два будинки в Печерському районі: пʼятиповерховий і двадцятичотирьохповерховий. Жінка загинула в пʼятиповерхівці. Також уламки впали в Оболонському районі біля недобудови.

Рятувальники повідомляли, що, крім загиблої, є одна поранена людина.