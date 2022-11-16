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Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу в Києві пошкоджено два будинки

Загинула одна людина. 

Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу в Києві пошкоджено два будинки
Фото: КМВА

Унаслідок учорашньої ракетної атаки Росії в Києві пошкоджено два будинки, загинула одна людина – літня жінка.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Під’їзд пʼятиповерхового будинку отримав значні ушкодження. Людей з нього евакуювали і відселили, частина з них виявила бажання пожити поки у родичів чи знайомих. 

Кличко повідомив, що "комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла".

Нагадаємо, що уламки ракет пошкодили два будинки в Печерському районі: пʼятиповерховий і двадцятичотирьохповерховий. Жінка загинула в пʼятиповерхівці. Також уламки впали в Оболонському районі біля недобудови. 

Рятувальники повідомляли, що, крім загиблої, є одна поранена людина. 

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