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Росіяни вночі обстрілювали Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії

Ударів зазнали три громади - Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська.

Росіяни вночі обстрілювали Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вночі обстрілювали Дніпропетровську область із важкої артилерії та "Градів".

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Уночі напружено було на Нікопольщині. Росіяни завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Накрили нічні міста на села «Градами» і важкою артилерією", - написав він.

На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі російські снаряди поцілили у 10 приватних будинків. Понівечені господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередачі. В одній оселі сталася пожежа. Наразі вогонь уже погасили.

"У решті районів було голосно через сирени, та обійшлося без «прильотів» і на цю хвилину спокійно",- додав Резніченко.

Нагадаємо, вночі 15 листопада росіяни також обстріляли з "градів" та артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровщини.

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