На півдні ЗСУ знищили два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони на півдні протягом дня відкривали вогонь по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Вони виконали понад пів сотні вогневих завдань.

За результатами вогневого ураження, ліквідновано 17 рашистів та знищено і пошкоджено 15 одиниць авто-бронетехніки, дві самохідні артилерійські установки та розвідувальний безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Окрім того, знищено два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.

Решта втрат противника дорозвідуються.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 листопада орієнтовно склали 82 080 осіб. За 14 листопада сили оборони ліквідували 710 окупантів.