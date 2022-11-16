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На півдні ЗСУ знищили два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 50 вогневих завдань.

На півдні ЗСУ знищили два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках
Фото: Скріншот з відео

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони на півдні протягом дня відкривали вогонь по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Вони виконали понад пів сотні вогневих завдань. 

За результатами вогневого ураження, ліквідновано 17 рашистів та знищено і пошкоджено 15 одиниць авто-бронетехніки, дві самохідні артилерійські установки та розвідувальний безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. 

Окрім того, знищено два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках. 

Решта втрат противника дорозвідуються.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 листопада орієнтовно склали 82 080 осіб. За 14 листопада сили оборони ліквідували 710 окупантів.

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