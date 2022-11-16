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З початку листопада ЗСУ звільнили на півдні майже 200 населених пунктів, – Маляр

“Зараз сили оборони просуваються по декількох напрямках поступово".

З початку листопада ЗСУ звільнили на півдні майже 200 населених пунктів, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

З початку листопада Сили оборони на півдні України звільнили близько 5 тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише Суспільне.

“Зараз сили оборони просуваються по декількох напрямках поступово. Це можна говорити щодо Харківської області, Луганської та півдня. За листопад на півдні звільнено близько п'яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів”, – уточнила Маляр.

Вона додала, що найзапекліші бої тривають на Донеччині, де щодня відбувається по кілька десятків атак росіян. 

Водночас за словами заступниці голови Міноборони, українські ЗСУ дуже впевнено обороняють кордони, і ворог не просувається на жодний сантиметр.

Маляр додала, що завдяки тому, що ЗСУ на східному напрямку вдається утримувати велику кількість ворога, українські військові мають змогу відпрацьовувати південь.

Нагадаємо, колишній командувач американських військ в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що “ліве крило” контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня”

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