Німеччина створить у Словаччині сервісний центр для ремонту озброєння, яке ФРН надала Україні

Також 5 000 українських військових зможуть пройти навчання у Німеччині.

Міністерка оборони Німеччини заявила про те, що ФРН створить у Словаччині сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке було надане Україні.

Про це пише Reuters.

"Ми досягли згоди, і ми можемо розпочати роботу негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено (Україні – ред.), можна було відремонтувати після виходу з бою", – повідомила Крістін Ламбрехт.

Міністерка оборони додала, що Німеччина планує підготувати близько 5 000 українських військових у рамках навчальної місії Євросоюзу.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні 30 бронеавтомобілів Dingo, ракети до IRIS-T, тягачі M1070 Oshkosh та багато іншої військової техніки.