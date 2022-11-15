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Росія має програти і бути покарана за зневагу до міжнародного права, – Подоляк

РФ необхідно пройти політтрансформацію.

Росія має програти і бути покарана за зневагу до міжнародного права, – Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Російська Федерація не може надалі існувати у нинішньому вигляді, з тими елітами, які правлять РФ зараз.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

“Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами”, – зауважив він.

Подоляк наголосив, що Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політичну трансформацію.

“Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі”, – підсумував він.

 

Раніше Подоляк говорив про те, що Росія буде насправді готова вести переговори про мир та виводити свої війська з України після звільнення Донецька чи Луганська.

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