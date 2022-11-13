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Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, - Подоляк

Він додав, що підтримка війни в Росії "летить на дно".

Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, - Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

В Офісі президента вважають, що Росія буде насправді готова вести переговори про мир та виводити свої війська з України після звільнення Донецька чи Луганська.

Про це повідомив у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - повідомив Подоляк.

Він також додав, що зараз підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно". В усіх "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".

Нагадаємо, що як заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, заяви керівництва Росії про начебто готовність до переговорів залишатимуться голослівними, допоки не почнуть підкріплюватися реальними кроками.

Президент Зеленський наголошував, що мирні перемовини з Росією можливі тільки тоді, коли її армія піде з України. 

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