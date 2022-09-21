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Мирні переговори з Росією можливі, тільки коли її війська підуть з України, – Зеленський

Україна говоритиме з РФ з позиції сили. 

Мирні переговори з Росією можливі, тільки коли її війська підуть з України, – Зеленський
Фото: ОПУ

Мирні переговори між Україною і Росією можливі тільки після того, як Володимир Путін виведе свої війська.

Ймовірність проведення переговорів з Путіним зменшується. Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтервʼю Bild TV, пише The Guardian.

Зеленський заявив, що Україна не має впливу на те, коли закінчиться правління Путіна в Росії, але хоче говорити з Москвою з позиції сили.

Нагадаємо, дипломатичні перемовини між Україною й окупантами припинені, тривають тільки гуманітарні. Україна наголошує, що не буде погоджуватись на пропозиції, які намагається протиснути Москва. 

Президент Зеленський на початку вересня говорив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. 

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