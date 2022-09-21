Також знищили чотири одиниці ворожої бронетехніки.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України знищили 16 російських загарбників на південному напрямку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби оперативного командування "Південь".

Крім цього, окупанти позбулися чотирьох одиниць автобронетехніки. Остаточні втрати рашистів ще дорозвідують.

Крім цього, над Херсонщиною українські військові збили два безпілотні літальні апарати "Орлан-10", якими росіяни корегували вогонь і здійснювали розвідку українських позицій.

Нагадаємо, вчора вночі українські зенітники збили ворожі безпілотники "Оріон" і "Орлан-10" над Херсонською областю.

Загалом з 24 лютого до 21 вересня російська армія втратила на війні проти України майже 55 110 військових.