У Росії інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно"

Російські чоловіки масово шукають в інтернеті способи уникнути мобілізації. Наразі запит "мобілізація" у пошуковиках перевищив запит "порно".

Про це написав у фейсбуці CEO одеської IT-компанії Василь Іванов.

Відрізняються тренди лише на Кавказі та в Республіці Тува – там росіяни досі цікавляться грошима.

"При цьому попит на «Ладу» не вилазить в жодному регіоні, як не дивно", – додав Іванов.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Також він пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Путін планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.