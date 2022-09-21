Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСвіт

У Росії інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно"

Російські чоловіки масово шукають в інтернеті способи уникнути мобілізації.

У Росії інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно"
Фото: kurnyavko/Depositphotos

Російські чоловіки масово шукають в інтернеті способи уникнути мобілізації. Наразі запит "мобілізація" у пошуковиках перевищив запит "порно".

Про це написав у фейсбуці CEO одеської IT-компанії Василь Іванов.

Відрізняються тренди лише на Кавказі та в Республіці Тува – там росіяни досі цікавляться грошима.

"При цьому попит на «Ладу» не вилазить в жодному регіоні, як не дивно", – додав Іванов. 

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Також він пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Путін планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також