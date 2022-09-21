У Росії починають розбирати криголами на запчастини

Російська держкомпанія "Росморпорт" почала використовувати частину кораблів у якості донорів запчастин. Так, зазначається, що криголам "Єрмак" розберуть на запчастини для ремонту "Красіна".

Про це пише РБК із посиланням на заступника гендиректора держкомпанії Василя Стругова.

"Обидва криголами були побудовані на фінській верфі на замовлення «Судоімпорту», тепер один із них стане донором для іншого. Розбиранням судна займуться дві компанії з Петербурга. Вони знімуть із «Єрмака» понад 700 одиниць обладнання", – пояснив Стругов.

За його словами, "Росморпорт" змушений використовувати частину кораблів флоту як донорів.

Усього до флоту "Росморпорту" входять трохи менше 300 кораблів, у використанні – 268.

Нагадаємо, станом на сьогодні РФ втратила на війні в Україні 15 кораблів.