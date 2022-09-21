У Японії чоловік підпалив себе, протестуючи проти державного похорону колишнього прем'єра країни (оновлено)

У Токіо чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда.

Про це AFP News Agency повідомило у Твіттері.

“Чоловіка доставили до лікарні без свідомості після того, як (він, – ред.), ймовірно, підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда в Токіо”, – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що чоловік висловив протест проти державного похорону колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе, якого вбили у липні під час виступу у межах передвиборчої кампанії до парламенту.

Оновлення. Як пише Reuters, чоловіка з опіками всього тіла доставили до лікарні, постраждав також поліцейський, який намагався загасити вогонь.

70-річний чоловік був без свідомості, коли його знайшли. Потім він розповів поліції, що облився мастилом. Неподалік місця інциденту знайшли лист про державні похорони Абе зі словами: “Я категорично проти цього”.

Поліція відмовилася підтвердити інцидент.

Додамо, у державному похороні Абе, які призначені на 27 вересня, мають взяти участь близько 6000 людей з Японії та з-за кордону.

Спочатку громадськість підтримувала проведення державного похорону, але потім думка різко змінилася. Так, після вбивства викрили зв'язки між Ліберально-демократичною партією (ЛДП), впливовим членом якої був колишній очільник уряду, та неоднозначною Церквою об'єднання. Підозрюваний у смерті Абе заявив, що через цю церкву збанкрутувала його мати, а експрем'єр-міністр підтримував релігійну установу.

Така ситуація є проблемою для нинішнього прем’єр-міністра Фуміо Кісіди та ЛДП, оскільки опитування показало, що майже половина з 379 законодавців, які представляють партію, так чи інакше взаємодіяли з церквою.

Зараз більшість японців зараз виступають проти церемонії, що сприяє різкому падінню підтримки Кісіди.

#UPDATE A man has been taken to hospital unconscious after apparently setting himself on fire near the office of Japanese Prime Minister Fumio Kishida in Tokyo, reports say.



Media outlets say the man indicated he was opposed to a state funeral for assassinated former PM Abe pic.twitter.com/KyrSUPc8jH — AFP News Agency (@AFP) September 21, 2022

Нагадаємо, японський премʼєр-міністр Фуміо Кісіда формуватиме новий кабінет міністрів після того, як у серпні попередній подав у відставку в повному складі.