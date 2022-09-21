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У Японії чоловік підпалив себе, протестуючи проти державного похорону колишнього прем'єра країни (оновлено)

Його госпіталізували, також постраждав поліцейський.

У Японії чоловік підпалив себе, протестуючи проти державного похорону колишнього прем'єра країни (оновлено)
Фото: Kyodo via Reuters

У Токіо чоловік підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда.

Про це AFP News Agency повідомило у Твіттері.

“Чоловіка доставили до лікарні без свідомості після того, як (він, – ред.), ймовірно, підпалив себе біля офісу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда в Токіо”, – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що чоловік висловив протест проти державного похорону колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе, якого вбили у липні під час виступу у межах передвиборчої кампанії до парламенту.

Оновлення. Як пише Reuters, чоловіка з опіками всього тіла доставили до лікарні, постраждав також поліцейський, який намагався загасити вогонь.

70-річний чоловік був без свідомості, коли його знайшли. Потім він розповів поліції, що облився мастилом. Неподалік місця інциденту знайшли лист про державні похорони Абе зі словами: “Я категорично проти цього”.

Поліція відмовилася підтвердити інцидент.

Додамо, у державному похороні Абе, які призначені на 27 вересня, мають взяти участь близько 6000 людей з Японії та з-за кордону.

Спочатку громадськість підтримувала проведення державного похорону, але потім думка різко змінилася. Так, після вбивства викрили зв'язки між Ліберально-демократичною партією (ЛДП), впливовим членом якої був колишній очільник уряду, та неоднозначною Церквою об'єднання. Підозрюваний у смерті Абе заявив, що через цю церкву збанкрутувала його мати, а експрем'єр-міністр підтримував релігійну установу.

Така ситуація є проблемою для нинішнього прем’єр-міністра Фуміо Кісіди та ЛДП, оскільки опитування показало, що майже половина з 379 законодавців, які представляють партію, так чи інакше взаємодіяли з церквою.

Зараз більшість японців зараз виступають проти церемонії, що сприяє різкому падінню підтримки Кісіди.

Нагадаємо, японський премʼєр-міністр Фуміо Кісіда формуватиме новий кабінет міністрів після того, як у серпні попередній подав у відставку в повному складі. 

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