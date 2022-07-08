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​Експрем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху

Сіндзо Аба залишив посаду прем’єр-міністра у вересні 2020 року.

​Експрем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху
Сіндзо Абе
Фото: EPA/UPG

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після ранкового замаху.

Про це пише NHK.

Зазначається, що відразу після замаху Абе був у свідомості, але дорогою до лікарні його стан став критичним: відмовили легені і зупинилося серце.

Незважаючи на зусилля лікарів Медичного університету Нари, він пішов з життя.

Підозрюваного в нападі 41-річного Ямагамі Тецуя було затримано поліцією на місці події, у нього вилучено зброю. Опір він не чинив.

Фото: Anya Sharute

Фото: /jawwaby.club

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про свою відставку за станом здоров'я. Він очолював японський уряд найдовше в історії – вісім років поспіль.

 

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