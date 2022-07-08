Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після ранкового замаху.

Про це пише NHK.

Зазначається, що відразу після замаху Абе був у свідомості, але дорогою до лікарні його стан став критичним: відмовили легені і зупинилося серце.

Незважаючи на зусилля лікарів Медичного університету Нари, він пішов з життя.

Підозрюваного в нападі 41-річного Ямагамі Тецуя було затримано поліцією на місці події, у нього вилучено зброю. Опір він не чинив.

Фото: Anya Sharute

⚡️Shinzo Abe, the former prime minister of Japan, was shot while he was giving a speech. Abe collapsed and appeared to be bleeding. The suspect was arrested by the police. pic.twitter.com/EcquRMgOH2 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 8, 2022

Фото: /jawwaby.club

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про свою відставку за станом здоров'я. Він очолював японський уряд найдовше в історії – вісім років поспіль.