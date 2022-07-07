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Венедіктова: росіян підозрюють у понад 21 тисячі військових злочинів, вчинених в Україні

Генпрокурорка отримує повідомлення про 200-300 злочинів на день.

Венедіктова: росіян підозрюють у понад 21 тисячі військових злочинів, вчинених в Україні
Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

Україна розслідує понад 21 000 військових злочинів і злочинів агресії, у вчиненні яких підозрюють росіян.

Про це пише BBC з посиланням на генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову.

Венедіктова розповіла, що отримує повідомлення про 200-300 військових злочинів на день.

Вона зауважила, що багато судових процесів відбуватимуться заочно, але підкреслила, що продовження кримінального переслідування – “питання справедливості”.

Генпрокурорка попередила, що російські солдати, які вбивали, катували чи ґвалтували мирних жителів, “мають зрозуміти, що це лише питання часу, коли вони всі постануть перед судом”.

Раніше Венедіктова повідомила, що станом на травень було встановлено близько 600 підозрюваних і розпочато кримінальне переслідування 80 осіб.

Нагадаємо, першого російського військового, який постав перед судом в Україні, сержанта Вадима Шишимаріна засудили за вбивство мирного жителя до довічного ув'язнення.

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